Потенциально опасный астероид диаметром почти 500 м пролетит возле Земли 2 февраля

Отмечается, что астероид из-за своих размеров и траектории полета относится к потенциально опасным астрономическим объектам. Космический объект под названием 2008 OS7 2 февраля в 17.40 по минскому времени пройдет на расстоянии 0,019 астрономической единицы от Земли (около 2,85 млн км). Его скорость составляет около 18,2 км/с, а диаметр — от 210 до 480 м. Отмечается, что астероид 2008 OS7 пролетит вне земной атмосферы.
Небесное тело попало в число потенциально опасных астрономических объектов, так как его диаметр превышает 140 м, а траектория полета приближается к орбите Земли на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (около 7,5 млн км). В настоящее время к таким объектам относятся 2349 астероидов. Самый крупный из них — астероид 1999 JM8 — имеет диаметр около 7 км.
Всего в 2024 году 18 небесных тел пройдут на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы от Земли. По оценке ученых, ближе всего из потенциально опасных для нашей планеты небесных тел в предстоящие 150 лет к Земле 14 апреля 2029 года пролетит астероид 99942 Apophis диаметром 370 м. Траектория его полета окажется на расстоянии менее 40 тыс. км от Земли, что почти соответствует высоте орбиты геостационарного спутника.
Отмечается, что только 156 из более 2 тыс. потенциально опасных астероидов и комет имеют размеры более 1 км. Их столкновение с нашей планетой может привести к серьезным последствиям для ее геологии, климата и даже вымиранию живых существ. Однако, по словам астрономов, подобные явления происходят в среднем только один раз в 440 тыс. лет.