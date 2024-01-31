Потенциально опасный астероид диаметром почти 500 м пролетит возле Земли 2 февраля

Отмечается, что только 156 из более 2 тыс. потенциально опасных астероидов и комет имеют размеры более 1 км. Их столкновение с нашей планетой может привести к серьезным последствиям для ее геологии, климата и даже вымиранию живых существ. Однако, по словам астрономов, подобные явления происходят в среднем только один раз в 440 тыс. лет.