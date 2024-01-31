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Смольный не станет передвигать здание бывшей школы Ольги Берггольц

Дом на проспекте Обуховской обороны, 54 предлагали переместить, чтобы спасти от сноса под строительство Большого Смоленского моста. Но власти города отметили, что такие работы не предусмотрены в проектной документации, которая уже прошла все необходимые согласования.

«Учитывая высокую социальную значимость реализации строительства объекта, внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, нецелесообразно и приведет к срыву плановых сроков строительства», — сказал вице-губернатор Николай Линченко в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Также в Смольном добавили, что здание не входит в список памятников культурного наследия. При этом депутат отметил, вопрос о переносе или сносе школы относится к подготовке территории для строительства и не затрагивает конструктивные решения нового моста.

Напомним, Здание школы Ольги Берггольц вновь пытаются спасти от сноса. Дом предложили передвинуть. С таким предложением выступил заместитель председателя партии «Яблоко» депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. По его словам, для выноса здания из границ предполагаемой стройки его достаточно передвинуть на 15−20 метров на северо-восток от проспекта Обуховской Обороны.

архитектура