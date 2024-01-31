Маршруты трех автобусов изменятся в Нижнем Новгороде до 23 февраля

Маршруты трех автобусов изменятся в Нижнем Новгороде с 1 по 23 февраля. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Движение общественного транспорта поменяется из-за строительно-монтажных работ. В частности, автобусы А-3, А-19, А-27 будут курсировать по Ванеева и Генкиной, а также по Республиканской и Ванеева. В связи с работами автовладельцы не смогут проехать возле дома № 66 на Генкиной.
Ранее мы писали, что 120 электробусов доставят в Нижний Новгород до конца первого весеннего месяца 2024 года. После этого транспорт пройдет тестирование.
Напомним, что на прошлой неделе был изменен автобусный маршрут № 372.