Маршруты трех автобусов изменятся в Нижнем Новгороде до 23 февраля

Движение общественного транспорта поменяется из-за строительно-монтажных работ. В частности, автобусы А-3, А-19, А-27 будут курсировать по Ванеева и Генкиной, а также по Республиканской и Ванеева. В связи с работами автовладельцы не смогут проехать возле дома № 66 на Генкиной.