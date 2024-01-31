«У переболевших — тревожность и нарушение сна»: пермские врачи рассказали о серьезных последствиях после COVID-19

Вездесущие вирусы продолжают атаковать пермяков. Судя по сводкам эпидемиологов, за минувшую неделю эпидпорог по заболеваемости был превышен на 61,5%. Ситуация легко объяснима: школьники вышли с каникул, начали общаться, контактировать, обмениваться вирусами и приносить их домой, заражая своих родителей и других взрослых родственников.
Также повлияли на снижение иммунитета у пермяков и погодные качели: с сильных морозов температура скакнула вверх, стало тепло. Из-за этого люди тоже стали более восприимчивы к инфекции.
Какие вирусы сейчас циркулируют? Как от них уберечься? А также, какие новые серьезные последствия может вызвать хорошо знакомый нам COVID-19?
— Три прошедших сезона преобладала коронавирусная инфекция, но сейчас она ослабла, и люди стали чаще болеть гриппом, — объясняет главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина. — В основном встречается вирус гриппа А, но есть и грипп В. Заболевание может протекать в легкой, средней и тяжелой форме. Чаще всего, тяжело болезнь переносят пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.
Активно циркулируют и вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, риновирус и аденовирус. Они не дают высокой температуры, поэтому некоторые пытаются перенести заболевание «на ногах», продолжая ходить на работу или учебу. Все это ведет к еще более активному распространению вируса.
— Если температура тела не выше 38 градусов, нет светобоязни, вы неплохо себя чувствуете, то можно обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике по месту жительства. В каждой поликлинике выделено отдельное помещение для оказания медицинской помощи пациентам с симптомами гриппа и ОРВИ. Но если температура выше 38, есть озноб и тяжелое самочувствие, то необходимо вызвать врача неотложной помощи на дом.
Врачи и эпидемиологи говорят, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется через две-три недели и придется на февраль, хотя расслабляться не стоит и в марте, ведь риск заразиться тоже будет достаточно высоким.
Продолжает оставаться с нами и новая коронавирусная инфекция. Только за минувшую неделю в Прикамье лабораторно было подтверждено 329 случаев, в Перми — 205.
— Рост заболеваемости COVID-19 для января-февраля — это обычная ситуация, — объяснила Наталья Корягина. — Циркулирует штамм «омикрон», подштамм «пирола». Вирус этот очень заразный, но не такой тяжелый, как его предшественники. Однако заниматься самолечением не стоит, особенно тем, кто имеет хронические заболевания. На днях были опубликованы исследования, которые доказывают, что после перенесенного COVID-19 у лиц из «групп риска» наблюдаются серьезные последствия: выраженная тревога и нарушения сна.
Чтобы не заразиться, необходимо на месяц-полтора возвратиться к тем правилам, которые действовали во время пандемии коронавируса: нужно носить маски в общественных местах, дезинфицировать руки антисептиками на основе спирта и не прикасаться к носу и рту. Также нужно вести здоровый образ жизни: спать не менее восьми часов, правильно и полноценно питаться, употребляя в пищу продукты, богатые витаминами, проветривать квартиры и офисы, а выходные стараться проводить на свежем воздухе.