«У переболевших — тревожность и нарушение сна»: пермские врачи рассказали о серьезных последствиях после COVID-19

Чтобы не заразиться, необходимо на месяц-полтора возвратиться к тем правилам, которые действовали во время пандемии коронавируса: нужно носить маски в общественных местах, дезинфицировать руки антисептиками на основе спирта и не прикасаться к носу и рту. Также нужно вести здоровый образ жизни: спать не менее восьми часов, правильно и полноценно питаться, употребляя в пищу продукты, богатые витаминами, проветривать квартиры и офисы, а выходные стараться проводить на свежем воздухе.