В Зеленоградске на газонах нашли круги инопланетян, но власти все объяснили

В Зеленоградске на газонах нашли «инопланетные» круги — так в городе готовят клумбы для высадки розовых кустов. Эту информацию опубликовал телеграм-канал администрации муниципального округа.
«Круги на газонах рисуют не инопланетяне, а сотрудники МАУ Озеленитель. Они готовят клумбы для высадки весной этого года 3 000 новых розовых кустов снимают дёрн и вскапывают почву», — рассказали в администрации и добавили, что за последние три года садовники обеспечили заботой девять с половиной тысяч розовых кустов.
«Клопс» писал, что в 2024 году власти Зеленоградска планируют украсить улицы курорта 3 тысячами кустами роз.