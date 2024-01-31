В Зеленоградске на газонах нашли круги инопланетян, но власти все объяснили

«Круги на газонах рисуют не инопланетяне, а сотрудники МАУ Озеленитель. Они готовят клумбы для высадки весной этого года 3 000 новых розовых кустов снимают дёрн и вскапывают почву», — рассказали в администрации и добавили, что за последние три года садовники обеспечили заботой девять с половиной тысяч розовых кустов.