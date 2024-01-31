В Челябинске на главных улицах хотят открыть новые выделенные полосы, а с проспекта Ленина могут убрать парковки

Челябинский комитет дорожного хозяйства заказывает проект ликвидации парковок и открытия новых выделенных полос для общественного транспорта. За работу подрядчику готовы заплатить до 12,5 млн рублей. Полосы только для автобусов и троллейбусов могут появиться на семи центральных улицах.
По данным портала госзакупок, подрядчик обязан будет проанализировать транспортные потоки, провести математическое моделирование и выяснить, какой эффект принесет открытие выделенных полос на тех или иных участках.
— Представлять результаты моделирования в виде видеороликов, позволяющих визуально оценить результаты имитации движения транспортных средств и пешеходов в моделируемом транспортном узле, — указано в техзадании.
Всю работу необходимо выполнить в короткий срок. До 7 февраля идет прием заявок на аукцион, а готовый и согласованный с ГИБДД проект организации дорожного движения нужно сдать не позднее 1 апреля.
Выделенные полосы планируют открыть на следующих участках:
улица Воровского от улицы Тимирязева до улицы Блюхера;
улица Свободы от развязки по улице Братьев Кашириных до дома № 9 по улице Разина;
Свердловский проспект от проспекта Победы до улицы Курчатова;
улица Худякова от поселка Шершни (включая плотину и транспортное кольцо) до улицы Воровского;
улица Энгельса от улицы Труда до улицы Худякова;
улица Доватора от улицы Воровского до путепровода в районе железнодорожного вокзала.
Открыть выделенную полосу и убрать парковку вдоль дороги собираются на участке проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Линейной.