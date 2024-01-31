В Челябинске на главных улицах хотят открыть новые выделенные полосы, а с проспекта Ленина могут убрать парковки

Челябинский комитет дорожного хозяйства заказывает проект ликвидации парковок и открытия новых выделенных полос для общественного транспорта. За работу подрядчику готовы заплатить до 12,5 млн рублей. Полосы только для автобусов и троллейбусов могут появиться на семи центральных улицах.