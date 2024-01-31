С 1 февраля в Перми изменится движение некоторых автобусных маршрутов

С 1 февраля в Перми изменится схема движения и расписание некоторых автобусных маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
С четверга на маршруте № 17 вводятся дополнительные рейсы. Два автобуса будут курсировать сообщением «Улица 1905 года — м/н Висим — м/н Ива». Время работы маршрута будет продлено до 21:00.
Отмечается, что данные рейсы вводятся взамен маршрута № 69к, который следует от микрорайона Ива до улицы Сапфирной. С 1 февраля его планируют закрыть.
Изменения также коснутся автобусов № 62. Для пассажиров появится новый остановочный пункт «Ремстроймаш», который расположен на участке между остановками «ЖБК-2» и «Станция “Осенцы”. Напомним, из-за ремонта трамвайных путей маршрут временно курсирует до Осенцов.
Кроме того, изменится ряд отправлений в течение дня на автобусном маршруте № 27. Это связано с меняющейся дорожной обстановкой.
Пассажирам рекомендуют быть более внимательными и следить за расписанием движения автобусов и трамваев. Актуальное расписание, маршруты следования и движение общественного транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.