С 1 февраля в Перми изменится движение некоторых автобусных маршрутов

Пассажирам рекомендуют быть более внимательными и следить за расписанием движения автобусов и трамваев. Актуальное расписание, маршруты следования и движение общественного транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.