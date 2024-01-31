В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»

Речь идет об акции «Выбираем вместе 2024». По словам Платонова, с инициативой провести розыгрыш «Миллиона призов» выступило предпринимательское сообщество. Он напомнил, что в сентябре 2023 года его участниками стали более 2,5 миллиона человек. При этом призы получили 89% из них. В этом году конкурс пройдет во время выборов президента России.
«Призами будут 5 тыс., 3 тыс. и 1 тыс. баллов. Один балл равен 1 ₽. Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы», — добавил Платонов.
Поскольку 2024 год в России объявлен Годом семьи, семейных жителей столицы ожидают дополнительные призы при голосовании онлайн. Кроме того, в этом году москвичи смогут выиграть умную колонку и подписку на онлайн-сервис.
«Столичные предприниматели предложили разыграть среди московских семей сертификаты номиналом 100 тыс. баллов, 50 тыс. баллов, 25 тыс. баллов и 15 тыс. баллов», — сказал Платонов.
Ранее сообщалось, что все победители новогоднего «Мечталлиона» объявились и уже оформляют приз. Каждый из них получит более 21 миллиона рублей.