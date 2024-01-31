В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»

Речь идет об акции «Выбираем вместе 2024». По словам Платонова, с инициативой провести розыгрыш «Миллиона призов» выступило предпринимательское сообщество. Он напомнил, что в сентябре 2023 года его участниками стали более 2,5 миллиона человек. При этом призы получили 89% из них. В этом году конкурс пройдет во время выборов президента России.