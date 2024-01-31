В Москве откроют 100 поликлиник после реконструкции

«Мы приступили к масштабной программе реконструкции поликлиник, ко второму этапу. Напомню, на первом этапе мы реконструировали 200 московских поликлиник, на втором этапе — 137. Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это максимально в короткие сроки, без ущерба качества. В этом году предполагается запустить 100 поликлиник полностью реконструированных и оснащенных новым оборудованием», — сказал Собянин во время осмотра хода реконструкции поликлиники в районе Тропарево-Никулино.