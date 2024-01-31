Синоптик: Погодой на Урале дирижирует обширный циклон, будет тепло и снежно

«Погодой Европейской территории России и Урала в первой декаде февраля будет дирижировать обширный циклон с центром над Баренцевым морем. Атмосферные фронты и волновые частные циклоны, вращаясь вокруг центра притяжения, будут периодически вызывать снегопады и колебания температуры», — прокомментировала главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
По ее данным,
В дальнейшем,
По расчетам Челябинского ЦГМС, 1 февраля в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, на крайнем западе — умеренный, днем в четверг местами будет идти небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы, изморозь. Ветер северо-западный 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 1 февраля минус 12−17, в низинах — до 21, в горах — 7−12 градусов, днем — минус 2−7, в низинах — до 13 градусов.
Предварительно сообщается, что ночью 2 февраля ожидается минус 13−18, днем — 5−10 градусов, в пятницу облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер южный, юго-восточный, его скорость 2−7 м/с.
В субботу, 3 февраля, ночью будет минус 10−15, днем — 2−7 ниже нуля, в течение этих суток прогнозируется небольшой снег, днем на крайнем западе — умеренный, ветер юго-восточный 3−8 м/с.