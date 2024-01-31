Синоптик: Погодой на Урале дирижирует обширный циклон, будет тепло и снежно

По расчетам Челябинского ЦГМС, 1 февраля в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, на крайнем западе — умеренный, днем в четверг местами будет идти небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы, изморозь. Ветер северо-западный 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 1 февраля минус 12−17, в низинах — до 21, в горах — 7−12 градусов, днем — минус 2−7, в низинах — до 13 градусов.