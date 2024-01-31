Главный тренер ФК «Кубань» взял ситуацию в свои руки и освободил дорогу автобусу с футболистами

Во время сборов в Анталье тренерский штаб ФК «Кубань» во главе с Вадимом Евсеевым столкнулся с непредвиденным препятствием. Припаркованная на обочине легковушка заблокировала проезд автобусу с футболистами. Недолго думая, Евсеев и его помощники вышли из автобуса и принялись передвигать чужую машину в сторону, чтобы освободить дорогу.



Футболисты наблюдали через окна транспорта за тем, как тренерский состав проявляет готовность преодолевать любые препятствия на пути к цели, сообщили местные паблики.



Этот случай не стал первым в карьере Евсеева, когда он проявил подобную решительность. В марте 2023 года, будучи тренером «Шинника» и попав в аналогичную ситуацию, он так же расчистил путь для клубного автобус.