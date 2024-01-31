Выплаты льготникам вырастут в Нижегородской области с февраля

Выплаты инвалидам увеличатся на 7,4% в Нижегородской области с февраля, сообщает региональное отделение соцфонда России.
Ежемесячные выплаты льготникам в регионе проиндексируют. Мера затронет более 300 тысяч человек.
Нижегородцам с инвалидностью не нужно подавать заявления для получения выплат: информация автоматически поступает из реестра. Сумма зависит от группы инвалидности. Матпомощь детям-инвалидам вырастет до 3,8 тысячи рублей, инвалидам первой группы — до 5,3 тысячи рублей, второй группы — до 3,8 тысячи рублей, а третьей — до 3 тысяч рублей.
Выплаты выросли и у ветеранов, героев РФ, СССР, труда и соцтруда, жителей, которые подверглись воздействию радиации.
Также с 1 февраля стоимость набора соцуслуг составит более 1,5 тысячи рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, какие еще социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля в России.