Выплаты льготникам вырастут в Нижегородской области с февраля

Нижегородцам с инвалидностью не нужно подавать заявления для получения выплат: информация автоматически поступает из реестра. Сумма зависит от группы инвалидности. Матпомощь детям-инвалидам вырастет до 3,8 тысячи рублей, инвалидам первой группы — до 5,3 тысячи рублей, второй группы — до 3,8 тысячи рублей, а третьей — до 3 тысяч рублей.