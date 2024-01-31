Синоптики рассказали о погоде в феврале в Воронежской области

Февраль в Воронежской области обещает быть теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха в областном центре ожидается на 0,6 градуса выше нормы и составит −5,1 градуса. Что касается осадков, то их будет 95% от нормы — 37 мм. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра в среду, 31 января.