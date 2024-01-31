Синоптики рассказали о погоде в феврале в Воронежской области

Февраль в Воронежской области обещает быть теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха в областном центре ожидается на 0,6 градуса выше нормы и составит −5,1 градуса. Что касается осадков, то их будет 95% от нормы — 37 мм. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра в среду, 31 января.
Для районов Воронежской области среднемесячная температура воздуха также будет выше на 0,6 градуса. В последний месяц зимы показатель составит от −4,3 градуса до −5,8 градуса. Осадков выпадет от 30 мм до 37 мм, что на 5% ниже нормы.
Согласно прогнозу, в первые дни февраля погоду в Воронежской области будет определять циклон. Он принесет небольшие осадки в виде снега. В субботу, 3 февраля, также прогнозируется потепление до +2 градусов в светлое время суток. Порывы ветра могут достигать 15−17 м/сек.
Сейчас в Воронежской области действует зеленый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России. Предупреждений об опасных явлениях не требуется до 6:00 четверга, 1 февраля.