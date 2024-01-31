В Казани на катке «Черного озера» пройдет вечер быстрых знакомств

В Казани на катке в парке «Черное озеро» 2 февраля проведут вечер быстрых знакомств. Поучаствовать могут все желающие, любого возраста и пола, сообщает Дирекция парков и скверов города.
Сначала участников поделят в группы по два человека. На общение для каждой пары предусмотрен один круг, после чего нужно поменять напарника. После этого казанцы могут прислать имена собеседников, которые были им интересны. При совпадении организаторы отправят контакты.
Мероприятие начнется в 18.30. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.