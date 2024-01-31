ЖКХ Минска назвало количество собак и котов, разрешенных к содержанию в квартире

Она отметила, что, согласно действующим правилам содержания домашних животных (подразумеваются коты и собаки), в квартире жилого дома, где проживает одна семья, разрешено содержать не более двух животных. Неживинская заметила, что если в квартире проживает несколько нанимателей или собственников, то разрешено содержать не более одного животного на семью нанимателя или собственника. Она уточнила, что в указанном случае на содержание животного необходимо согласие всех совершеннолетних, которые проживают в данной квартире.