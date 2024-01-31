Что ожидает нас в феврале. Синоптики рассказали о погоде на весь месяц

В дальнейшем до конца месяца колебание температуры ночью от 2−7 градусов тепла до 2−7 градусов мороза, днем — от 13−18 градусов тепла до 2−7 градусов тепла, по северу ночью — от 0−5 градусов тепла до 7−12 градусов мороза, днем от 11−16 градусов тепла до 0−5 градусов тепла.