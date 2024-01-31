Что ожидает нас в феврале. Синоптики рассказали о погоде на весь месяц

Узгидромет рассказал, какая погода ожидает жителей Узбекистана в феврале этого года.
В целом, февраль будет незначительно теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы, местами на 1−1,5 градуса выше нормы, и составит 2−4 градуса тепла, по северу — от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, по югу — 6−8 градусов тепла.
Начало февраля будет относительно холодным. В первой пятидневке будет преобладать температура воздуха ночью 0−5 градусов мороза, днем 2−7 градусов тепла, местами до 0−2 градусов мороза.
Осадки в виде дождя и снега пройдут 1 февраля и 4 февраля по центральным и восточным районам, 3 февраля — по южным и юго-западным районам республики.
Во второй пятидневке ожидается повышение температуры ночью до 0−5 градусов тепла, днем — до 8−13 градусов тепла. Осадки преимущественно в виде дождя возможны
В дальнейшем до конца месяца колебание температуры ночью от 2−7 градусов тепла до 2−7 градусов мороза, днем — от 13−18 градусов тепла до 2−7 градусов тепла, по северу ночью — от 0−5 градусов тепла до 7−12 градусов мороза, днем от 11−16 градусов тепла до 0−5 градусов тепла.
Количество осадков в феврале ожидается меньше, местами около нормы.