Новый удар до −33 градусов атакует Приморье в самый неудобный момент — даты

Практически в самый неудобный момент, первые выходные февраля, в Приморье ожидается спокойная погода, и температурный режим будет соответствовать времени года, сообщает ИА PrimaMedia, со ссылкой на Примгидромет.
В субботу под воздействием антициклона не предвидится осадков. Однако ночью ожидаются серьезные морозы с температурой от −20°C до −29°C, на северо-востоке региона холода атакуют до −33°C, а на побережье от −13°C до −19°C. Максимальная температура в течение дня составит от −9°C до −15°C, на побережье от −2°C до −8°C.
В воскресенье атмосферное давление начнет снижаться из-за смещения высотной ложбины в средней тропосфере. Несмотря на это, ожидаются незначительные осадки, и в основном погода будет без существенных изменений. Однако по сравнению с субботой, ночные морозы будут несколько слабее, и дневные температуры поднимутся на 2−3 градуса.