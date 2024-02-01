Новый удар до −33 градусов атакует Приморье в самый неудобный момент — даты

В субботу под воздействием антициклона не предвидится осадков. Однако ночью ожидаются серьезные морозы с температурой от −20°C до −29°C, на северо-востоке региона холода атакуют до −33°C, а на побережье от −13°C до −19°C. Максимальная температура в течение дня составит от −9°C до −15°C, на побережье от −2°C до −8°C.