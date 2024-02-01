Эксперты проверили популярные салаты из супермаркетов Приморья — чем кишат блюда

Вследствие чего употребление недоброкачественных продуктов может стать причиной сальмонеллеза, листериоза и других пищевых токсикоинфекций. Они вызывают изменения в желудочно-кишечном тракте (воспалительный процесс, извращение моторики), общетоксический синдром (головную боль, гипертермию, нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем и др.). Например, Listeria monocytogenes (возбудитель листериоза — инфекционная болезнь, обычно протекающая с признаками поражения центральной нервной системы) обладает высокой устойчивостью во внешней среде, она способна расти при температуре от 1 до 45 и может активно размножаться в пищевых продуктах при температуре бытового холодильника.