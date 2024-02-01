Мусульманка из Новосибирска хочет продать свою девственность за 20 тысяч долларов

В Новосибирске 21-летняя мусульманка продает свою девственность за 20 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на специальном сайте.
В объявлении указано, что молодая девушка работает фельдшером. Также она описала, что у нее красивое лицо и фигура. Однако без хиджаба ее никогда не видел ни один мужчина.
«У меня не было отношений. Меня никто даже не видел и не трогал только из-за того, что я ношу хиджаб. Так что, будьте уверены, я осталась нетронутой», — написала в анкете мусульманка.
Девственность девушка хочет продать, потому что не собирается выходить замуж. Она отметила, что просто хотела бы сделать свою жизнь интереснее.
На сайте мусульманка указала, что ей нравится Германия, однако она боится менять страну, поэтому хочет, чтобы возлюбленный приехал в Россию.
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