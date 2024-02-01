Первый день февраля в Приморье пройдет на гребне антициклона

В четверг, 1 февраля, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае сегодня преимущественно без осадков, на дорогах местами все еще сохраняется снежный накат и гололедица. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит −6…-18°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный до сильного. Температура воздуха −11…-13°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −9…-11°C.
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