Новые троллейбусы и автобусы: общественный транспорт преобразится во Владивостоке до конца года

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил об обновлении автобусных парков и закупке троллейбусов — их поставит компания из Вологды. Большая часть транспорта прибудет летом, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Всего в дальневосточную столицу доставят 16 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов: десять — большого класса, пять — среднего. Первые из троллейбусов доставят в апреле, вторая партия прибудет в июле и третья — в ноябре 2024 года. При этом автобусный парк пополнится раньше, в феврале.
Константин Шестаков отметил, что благодаря сэкономленным средствам получится приобрети и одну спецмашину для обслуживания общественного транспорта. Изготавливать троллейбусы взялась организация «Торговый дом “Транс-Альфа” из Вологд, одна из крупнейших компаний в России. Работа над муниципальным заказом уже идет полным ходом.
Ранее «КП» писала, что транспорт обновляется за счет средств специального казначейского кредита.