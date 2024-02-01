Новые троллейбусы и автобусы: общественный транспорт преобразится во Владивостоке до конца года

Всего в дальневосточную столицу доставят 16 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов: десять — большого класса, пять — среднего. Первые из троллейбусов доставят в апреле, вторая партия прибудет в июле и третья — в ноябре 2024 года. При этом автобусный парк пополнится раньше, в феврале.