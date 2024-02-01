Детский сад открыли в Осинском районе после капитального ремонта

В деревне Лузгина Осинского района после капитального ремонта открыли детский сад. Работы обошлись почти в 85 миллионов рублей. Об этом сообщает правительство Иркутской области.
— Здание построили в 1994 году и с тех пор не ремонтировали. За это время износились инженерные сети. Приняли решение уделить внимание не только помещению, но и прилегающей территории, — говорит министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Там обновили фасад, смонтировали инженерные системы, заменили окна и двери, провели монтаж напольного покрытия и установили сантехнику, установили игровые площадки, теневые навесы, дренажные колодцы и детские игровые комплексы.
В 2024 году планируется закончить капремонт еще в 12 детских садах, которые находятся в селе Кумарейка Балаганского района, деревне Полосково Качугского района, деревне Ширяева Иркутского района, селе Енисей Осинского района, поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, деревне Люры Баяндаевского района, селе Новоленино Нукутского района, поселке Куйтун, а также в городах Иркутск, Черемхово, Шелехов и Усть-Илимск.