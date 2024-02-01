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Прокуратура накажет директора одной из хабаровских школ за отсутствие ремонта и освещения

Прокуратура Индустриального района выявила нарушения прав учащихся общеобразовательной школе № 24.
Источник: Прокуратура Хабаровского края

Претензий к директору школы несколько. Так, в медицинском кабинете нет необходимого количества принадлежностей. В нескольких учебных кабинетах отсутствует свет, потолок в подтеках после дождей, поврежден пол.

— Есть нарушения и при содержании школьных туалетов. В спортивном зале повреждены только маты, других нарушений не обнаружили, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор района внес директору школы Индустриального района представление. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей.

Прокуратура