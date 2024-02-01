Комсомольчанка пожаловалась на высадку 11-летней дочери из автобуса в мороз

Со слов горожанки, инцидент произошёл 30 января в 14:41 на остановке «Автовокзал». 11-летняя школьница села в автобус № 20, чтобы поехать на тренировку, но уже в салоне поняла, что карты и наличных у неё нет. Чтобы выйти из ситуации, девочка предложила кондуктору оплатить проезд через мобильное приложение, но та якобы отказала.