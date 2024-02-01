Комсомольчанка пожаловалась на высадку 11-летней дочери из автобуса в мороз

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась на кондуктора, которая высадила её малолетнюю дочь из автобуса. Обращение появилось на портале краевого правительства «Голос 27».
Со слов горожанки, инцидент произошёл 30 января в 14:41 на остановке «Автовокзал». 11-летняя школьница села в автобус № 20, чтобы поехать на тренировку, но уже в салоне поняла, что карты и наличных у неё нет. Чтобы выйти из ситуации, девочка предложила кондуктору оплатить проезд через мобильное приложение, но та якобы отказала.
«На улице зима, холодно. Ребёнок в итоге не попал на тренировку. Расстроилась, плакала, замёрзла, пока шла обратно домой пешком. Прошу принять меры», — написала комсомольчанка.
Согласно информации на сайте, обращение приняли в работу и переадресовали городской администрации Комсомольска-на-Амуре. Сейчас проблема находится на стадии рассмотрения.