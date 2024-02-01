В Новосибирске прокуратура проверит частную школу после жалоб родителей

«Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска проводится проверка по публикации СМИ о нарушениях в деятельности частной школы “Белая ворона”. Будет дана оценка исполнению лицензионных требований, полноте профилактической работы с детьми, принятым мерам в связи с получением ребенком травмы», — говорится в сообщении.
Напомним, что издание Сиб.фм обратило внимание на петицию на сайте Change.org, которую создали родители учеников частной школы.
В петиции новосибирцы обратились к главе СК России Александру Бастрыкину, прокурору Новосибирской области Александру Бучману и детскому омбудсмену области Надежде Болтенко с просьбой дать правовую оценку деятельности частной школы.
Родители подчеркнули, что в элитной школе произошел конфликт между двумя учениками, в результате которого первоклассница получила травму головы и глаза. Второй ученик, который затеял конфликт, якобы остался безнаказанным, так как его отец является директором школы.
Кроме того, родители учеников утверждают, что частная школа зарегистрирована в качестве ИП. Кроме того, у неё нет аккредитации для оказания образовательных услуг для детей, а договоры заключаются по непрозрачной схеме.