В Красноярске автобусы № 90 временно не заезжают в переулок Боготольский

В Красноярске автобусы № 90 маршрута временно не будут заезжать в переулок Боготольский. Сейчас общественный транспорт идёт по Ладо Кецховели. В мэрии объяснили, что изменения в маршруте связаны с выходом воды на дорогу на ул. Менжинского, 10а/2.
«Воду специалисты уже перекрыли, скоро приступят к очистке проезжей части и ремонту. Бригада КрасКома работает на месте», — пояснили в администрации города.
Отметим, что к домам, которые остались без холодного водоснабжения, питьевую воду начнут подвозить с 09:00. Таких домов не больше 30. Информацию можно посмотреть на сайте 005. Узнать точное место, где расположена водовозка, можно в диспетчерской службе КрасКом по телефону 211−39−63.