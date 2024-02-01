В Красноярске автобусы № 90 временно не заезжают в переулок Боготольский

Отметим, что к домам, которые остались без холодного водоснабжения, питьевую воду начнут подвозить с 09:00. Таких домов не больше 30. Информацию можно посмотреть на сайте 005. Узнать точное место, где расположена водовозка, можно в диспетчерской службе КрасКом по телефону 211−39−63.