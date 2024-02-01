Шестой палец на руке удалили двухлетней алматинке

«Двухлетняя алматинка страдает с рождения многопалостью или сложной формой полидактилии, характеризующейся удвоением первого пальца кисти. Удаление лишнего пальчика — сложный процесс, требующий глубоких знаний эмбриологии верхних конечностей. Сложность так же в том, что оба пальчика были гипоплазированы, очень тоненькие. Врачам потребовалось из двух пальцев собирать один палец нормального объёма и толщины».