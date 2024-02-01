Хоккеисты «Байкал-Энергии» обыграли «СКА-Уральский Трубник» на родном льду

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграли «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области в рамках домашнего матча чемпионата России (12+). Встреча, которая состоялась накануне, 31 января, завершилась со счетом 7:3 в пользу иркутян. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом России.
Сейчас «Байкал-Энергия» по-прежнему находится на пятом месте турнирной таблицы. Возглавляет таблицу «Кузбасс» из Кемерово.
Следующий матч «Байкал-Энергия» также сыграет дома. Хоккеисты встретятся с командой «Родина» из Кирова. Матч (12+) состоится 3 февраля.