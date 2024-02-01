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МЧС напоминает: на краевых трассах функционируют стационарные пункты обогрева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На автодорогах федерального и регионального значения в Красноярском крае размещено 94 стационарных пункта обогрева общей вместимостью более 3600 человек.
Источник: МЧС РФ

На трассе Р-255 «Сибирь» пункты обогрева расположены на 560, 614, 655, 656, 688, 692, 711, 715, 716, 725, 729, 740, 774, 776, 780, 782, 794, 798, 805, 845, 846, 857, 878, 892, 911, 921, 930, 941, 989, 1005, 1045, 1054, 1080, 1108, 1113, 1140 километрах.

На автодороге Р-257 «Енисей» пункты обогрева расположены на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 236, 243, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 608, 611, 613 километрах.

Также пункты обогрева имеются на дороге «Ачинск — Ужур — Троицкое» (13, 32, 39, 75 км), «Красноярск-Енисейск» (32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км), «Канск — Абан — Богучаны» (110, 112, 115, 167 км), «Шарыпово — Ужур — Балахта» (72 км), «Глубокий обход Красноярска» (13 км).

Кроме того, на трассах расположены пункты оказания экстренной медпомощи — их список можно посмотреть по ссылке.