МЧС напоминает: на краевых трассах функционируют стационарные пункты обогрева

На трассе Р-255 «Сибирь» пункты обогрева расположены на 560, 614, 655, 656, 688, 692, 711, 715, 716, 725, 729, 740, 774, 776, 780, 782, 794, 798, 805, 845, 846, 857, 878, 892, 911, 921, 930, 941, 989, 1005, 1045, 1054, 1080, 1108, 1113, 1140 километрах.
На автодороге Р-257 «Енисей» пункты обогрева расположены на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 236, 243, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 608, 611, 613 километрах.
Также пункты обогрева имеются на дороге «Ачинск — Ужур — Троицкое» (13, 32, 39, 75 км), «Красноярск-Енисейск» (32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км), «Канск — Абан — Богучаны» (110, 112, 115, 167 км), «Шарыпово — Ужур — Балахта» (72 км), «Глубокий обход Красноярска» (13 км).
Кроме того, на трассах расположены пункты оказания экстренной медпомощи — их список можно посмотреть по ссылке.