В Омской области хотят открыть президентский лицей

Об этом депутат сообщил в своём телеграм-канале.
Было принято решение открыть 11 таких лицеев. Шесть регионов, где они появятся, уже определены. Омская область может побороться, чтобы попасть в пять оставшихся.
«Сергей Кравцов обещал поддержать нашу позицию, но основное решение принимает помощник президента Максим Орешкин. Учитывая ситуацию, разумно включить в дело “тяжелую артиллерию”. Губернатор (Виталий Хоценко — прим.ред.) дополнительно сам проведет переговоры с Максимом Орешкиным», — отметил Олег Смолин.
Обучение в таких лицеях будет идти с применением современных методик преподавания, также, по словам депутата, там будет использоваться передовое оборудование. Предполагается, что в президентском лицее будет три направления — физико-математическое, естественно-научное и социально-гуманитарное.
Ранее мы писали о том, что депутат Госдумы Олег Смолин обратился в прокуратуру Омской области с просьбой проконтролировать получение омичами перерасчёта за отопление после декабрьских аварий на ТЭЦ.