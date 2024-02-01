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В Омской области хотят открыть президентский лицей

Депутат Госдумы РФ Олег Смолин от Омской области обсудил на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым создание в регионе президентского лицея.
Источник: РИА "Новости"

Об этом депутат сообщил в своём телеграм-канале.

Было принято решение открыть 11 таких лицеев. Шесть регионов, где они появятся, уже определены. Омская область может побороться, чтобы попасть в пять оставшихся.

«Сергей Кравцов обещал поддержать нашу позицию, но основное решение принимает помощник президента Максим Орешкин. Учитывая ситуацию, разумно включить в дело “тяжелую артиллерию”. Губернатор (Виталий Хоценко — прим.ред.) дополнительно сам проведет переговоры с Максимом Орешкиным», — отметил Олег Смолин.

Обучение в таких лицеях будет идти с применением современных методик преподавания, также, по словам депутата, там будет использоваться передовое оборудование. Предполагается, что в президентском лицее будет три направления — физико-математическое, естественно-научное и социально-гуманитарное.

Ранее мы писали о том, что депутат Госдумы Олег Смолин обратился в прокуратуру Омской области с просьбой проконтролировать получение омичами перерасчёта за отопление после декабрьских аварий на ТЭЦ.

образование