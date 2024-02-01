В районе «Сопки» и «Кристалл арена» вводятся ограничения для транспорта на 10 дней

Это связано с проведением II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта.
Так, в районе ледового дворца «Кристалл арена» будет запрещено движение транспорта по проезду от ул. Октябрьская до КПП ледового дворца. Там будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено». Их установят в районе здания по ул. Октябрьская, 10а. Также на этом участке будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта.
Эти ограничения будут действовать с 18:00 8 февраля до 12:00 18 февраля.
В районе МСК «Сопка» движение транспорта будет временно запрещено по проезду от ул. Биатлонная до КПП МСК «Сопка». На этом участке будут действовать соответствующие временные дорожные знаки. Также на этом участке будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта.
Эти ограничения также будут действовать с 18:00 8 февраля до 12:00 16 февраля.