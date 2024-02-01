В районе «Сопки» и «Кристалл арена» вводятся ограничения для транспорта на 10 дней

Так, в районе ледового дворца «Кристалл арена» будет запрещено движение транспорта по проезду от ул. Октябрьская до КПП ледового дворца. Там будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено». Их установят в районе здания по ул. Октябрьская, 10а. Также на этом участке будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта.