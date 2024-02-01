Осадки ожидаются в четверг на большей части территории Казахстана

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По РК ожидаются туман, усиление ветра с метелью, на юге, юго-востоке — гололед», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер южных направлений ночью 3−8, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −15−17, днем −6−8.
В Алматы переменная облачность, временами снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью −7−9, днем −2−4.
В Шымкенте переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью −3−5, днем −1+1.
В Акмолинской области снег. Днем −9−14 (на юге и востоке −6), ночью −19−24 (на юге и востоке −15).
В Алматинской области днем на всей территории, ночью на юге в горах ожидается снег. Днем −2−7, ночью −7−12.
В области Жетысу ночью в центре в горах снег. Днем −1−6, ночью −7−12.
В Туркестанской области на севере, в центре и на юге днем на всей территории, ночью в горах дождь со снегом. Днем −2+3 (на севере −5−10), ночью 0−5 (в центре −8, на севере −13).
В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере снег. Днем 0−5, ночью −9−14 (на западе −6).
В Атырауской области днем на севере снег. Днем 0−5, ночью −6−11.
В Мангистауской области днем временами на востоке и в центре туман. Днем −1+4 (на северо-востоке −5), ночью −3−8 (на северо-востоке −13).
В Актюбинской области днем на севере, ночью на севере, востоке и в центре снег. Днем −5−10 (на востоке −13), ночью −8−13 (на востоке −16).
В Костанайской области на юге и востоке снег. Днем −10−15, ночью −15−20 (на юге −12).
В Северо-Казахстанской области днем на всей территории, ночью на юге и западе снег. Днем −13−18, ночью −18−23 (на севере −26).
В Павлодарской области днем на севере, юге и востоке, ночью на всей территории снег. Днем −7−12, ночью −13−18.
В Карагандинской области снег. Днем −5−10, ночью −8−13 (на северо-востоке −18).
В области Улытау тоже снег. Днем и ночью −8−13.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке снег. Днем −2−7 (на востоке −12), ночью −10−15 (на северо-западе −6, на востоке −20−25).
В области Абай на западе, севере и юге снег. Днем −2−7 (на востоке −12), ночью −7−12 (на востоке −17).
В Кызылординской области днем в центре, на севере и юге дождь со снегом, ночью на всей территории снег. Днем 0−5 (на севере −8), ночью −6−11 (на севере −14).
В Жамбылской области днем дождь со снегом, ночью на западе и севере снег. Днем 0−5, ночью −3−8.
«В ближайшие сутки на большинстве рек юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.