Цивилев предложил сделать транспортный коридор в Китай через Кузбасс

Губернатор Сергей Цивилев на заседании госсовета РФ по направлению «Энергетика» предложил создать прямой транспортный коридор в Китай через Кузбасс. Все предложения членов комиссии отправят в рабочую группу.
«Это наш вклад в строительство БАМа-3», — заявил губернатор.
На север коридор будет проходить через Томск в Нижневартовск и далее до портов Ямбург или Сабетта. На юг — через Новокузнецк и Таштагол в китайский город Урумчи. Этот коридор выводит к Северному морскому пути, что открывает возможности для развития всего Сибирского федерального округа.
Сейчас Кузбасс имеет транспортное соединение с Транссибирской железнодорожной магистралью. Сергей Цивилев отмечает близость прежде всего с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который обладает потенциалом экономического роста в долгосрочной перспективе.