Цивилев предложил сделать транспортный коридор в Китай через Кузбасс

На север коридор будет проходить через Томск в Нижневартовск и далее до портов Ямбург или Сабетта. На юг — через Новокузнецк и Таштагол в китайский город Урумчи. Этот коридор выводит к Северному морскому пути, что открывает возможности для развития всего Сибирского федерального округа.