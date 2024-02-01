За 2023 год в НСО взыскали 1 млрд рублей долгов по алиментам

В регионе сумма задолженности по алиментам за прошлый год оказалась более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
За 3 последних года в Новосибирской области сумма задолженности по алиментам выросла на 31%. Так, в 2021 году сумма долга составила 761,7 млн рублей. А в 2022 году — 945,7 млн рублей. В прошлом году задолженность превысила 1 миллиард рублей.
Руководитель ГУ ФССП по Новосибирской области Сергей Неведомский рассказал, что статистический учет должников, которые не выплачивают долги по алиментам, в Главном управлении не ведется. При этом в отношении одного должника могут возбудить несколько исполнительных производств о взыскании долгов.
Также отмечается, что на конец прошлого года в регионе было 15,7 тыс. неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов. Судебные приставы отмечают, что большинство — это исполнительные производства. Они касаются алиментов на содержание детей.