За 2023 год в НСО взыскали 1 млрд рублей долгов по алиментам

Руководитель ГУ ФССП по Новосибирской области Сергей Неведомский рассказал, что статистический учет должников, которые не выплачивают долги по алиментам, в Главном управлении не ведется. При этом в отношении одного должника могут возбудить несколько исполнительных производств о взыскании долгов.