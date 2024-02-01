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За 2023 год в НСО взыскали 1 млрд рублей долгов по алиментам

За 3 последних года в Новосибирской области сумма задолженности по алиментам выросла на 31%.
Источник: Reuters

В регионе сумма задолженности по алиментам за прошлый год оказалась более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

За 3 последних года в Новосибирской области сумма задолженности по алиментам выросла на 31%. Так, в 2021 году сумма долга составила 761,7 млн рублей. А в 2022 году — 945,7 млн рублей. В прошлом году задолженность превысила 1 миллиард рублей.

По словам экспертов, рост показателей взыскания объясняется ужесточением ответственности. Например, если до 2022 года наказывали только злостных неплательщиков, то теперь любой алиментщик может получить административное или уголовное наказание.

Руководитель ГУ ФССП по Новосибирской области Сергей Неведомский рассказал, что статистический учет должников, которые не выплачивают долги по алиментам, в Главном управлении не ведется. При этом в отношении одного должника могут возбудить несколько исполнительных производств о взыскании долгов.

Также отмечается, что на конец прошлого года в регионе было 15,7 тыс. неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов. Судебные приставы отмечают, что большинство — это исполнительные производства. Они касаются алиментов на содержание детей.