В апреле начнется благоустройство набережной Бугача в Железнодорожном районе Красноярска

Пока же набережная представляет собой пустырь, но скоро все изменится и это место превратится в участок для семейных прогулок и отдыха. Сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика, завершится он в конце марта. Затем с выбранной организацией в течение 15 дней заключат контракт, и в апреле, как только позволит погода, начнутся работы по благоустройству.