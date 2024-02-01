В апреле начнется благоустройство набережной Бугача в Железнодорожном районе Красноярска

Пока же набережная представляет собой пустырь, но скоро все изменится и это место превратится в участок для семейных прогулок и отдыха. Сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика, завершится он в конце марта. Затем с выбранной организацией в течение 15 дней заключат контракт, и в апреле, как только позволит погода, начнутся работы по благоустройству.
В мэрии Красноярска рассказали, что работы пройдут на участке от улицы Маерчака, 52, строение 1 до улицы Камская, 5. Дизайн-проект предусматривает обустройство здесь прогулочного маршрута, который фактически соединит две крупные улицы Железнодорожного района — Калинина и Маерчака. Здесь оформят места для спуска к воде и кормления уток, обустроят детские площадки, выделят зоны для занятий спортом, установят качели и лавочки.
Параллельно с благоустройством реконструируют контейнерную стоянку, приведут в порядок забор и фасады домов. Появятся здесь и арт-объекты, например, скульптура семейства уток. Рассматривается вопрос об установке уткоматов с кормом для пернатых, которых так любят кормить здесь местные жители.
Напомним, благоустройство общественного пространства выполнят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России.