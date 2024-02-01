В Кунгурской больнице детей оставили без бесплатных лекарств

В ходе проверки выяснилось, что врачи-педиатры в ряде случаев не выписывали рецепты на получение бесплатных лекарств детям младше 3-х и 6-ти лет, которые имеют право на льготы. Речь идет о таких лекарственных препаратах, как парацетамол, виферон, нурофен и прочее. Также маленьких пациентов в больнице не в полном объеме обеспечивали льготным питанием.