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Челябинскую область накроет волна потепления до −2 градусов

Небольшой снег, гололедица на дорогах в виде снежного наката, туманы, очень слабый ветер и потепление до −2 градусов — всё это ожидается в Челябинской области в четверг, 1 февраля. Об этом, а также о том, какая погода будет стоять в регионе до конца недели, сообщили в местном отделении Гидрометцентра.
Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

До −2…-7 сегодня воздух прогреется не на всей территории области — в низинах будет максимум −13. Ближайшей ночью подморозит до −18, в ночь на субботу будет чуть теплее. А днём в пятницу и субботу столбики уличных термометров будут колебаться от −2 до −10. Без осадков не обойдётся: небольшой снег обещает идти и днём, и ночью. При этом в выходные на крайнем западе он окажется более интенсивным.

В Челябинске небольшой снег возможен в четверг и субботу, а пятница обойдётся без существенных осадков. По ночам ожидается до −15…-17, днём — до −4…-8. По данным долгосрочного прогноза, крепкие морозы пока и не думают возвращаться.