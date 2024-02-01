Челябинскую область накроет волна потепления до −2 градусов

До −2…-7 сегодня воздух прогреется не на всей территории области — в низинах будет максимум −13. Ближайшей ночью подморозит до −18, в ночь на субботу будет чуть теплее. А днём в пятницу и субботу столбики уличных термометров будут колебаться от −2 до −10. Без осадков не обойдётся: небольшой снег обещает идти и днём, и ночью. При этом в выходные на крайнем западе он окажется более интенсивным.