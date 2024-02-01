Михаил Кравец: «Авангард» мог обеспечить себе победу в третьем периоде уже раньше"

«Авангард» 31 января в Астане победил «Барыс» в игре чемпионата КХЛ 3:1. Встречу оценил главный тренер омского клуба Михаил Кравец.
Наставник отметил: «Авангард» мало терял шайбу и хорошо атаковал.
"Непростой был матч, соперник действовал на очень хороших скоростях, был заряжен, очень прилично давил все три периода. Я рад, что во втором периоде наши игроки проявили мастерство, желание, мало теряли шайбу, много находились в зоне соперника.
В третьем периоде можно было решить исход раньше, забив в довольно простых опасных для хозяев эпизодах, там не получилось, но в любом случае мы дотерпели, проявили характер, добились командной победы", — высказался он.
«Михаила Гуляева я просил делать в каждой смене ту работу, которая от него требуется. Я доволен его игрой, сыграл надёжно и уверенно. “Барыс” при Олеге Болякине на 200% стал более агрессивным, активным, он прекратил играть в откат, создаёт много моментов. Не случайно к нему пришли победы, на мой взгляд, более активный хоккей лучше развивает игроков.
Переживаний за короткую скамейку «Авангарда» в защите у меня нет, сегодня вот Рыков провёл достойный матч, без паники, он сделал много точных передач", — отметил специалист.
Наконец, наставник оценил и поддержку выездных болельщиков «ястребов», которая чувствовалась очень хорошо:
«Хорошая поддержка болельщиков уже давно не удивляет, в гостях на трибунах они есть везде и всегда, она, конечно, помогает. Мы играем для болельщиков, для их удовольствия, чтобы они не просто приходили на игры, но и видели наши победы».
Далее «Авангард» сыграет с «Металлургом» на его льду 2 февраля. Сейчас две эти команды занимают в КХЛ первое и второе места.
Ранее мы приводили оценку Михаила Кравца, которую он дал матчу с «Трактором».