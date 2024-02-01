«ХабИнноТех» увеличит производство дронов в Хабаровске до 500 штук в месяц

В Хабаровске увеличено производство беспилотных летательных аппаратов как гражданского, так и военного назначения. Отечественные системы превосходят зарубежные аналоги по функционалу и постоянно модернизируются, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Беспилотники в регионе производят три предприятия, созданные в прошлом году. Так «ХабИнноТех» производит около 300 БПЛА в месяц. Но в ближайшее время эта цифра будет существенно увеличена. — Благодаря тому что практически весь производственный функционал, специалисты и станки сконцентрированы теперь в одном помещении, здесь же разместим производство плат и антенн, мы можем довести производство БПЛА до 500 изделий в месяц, — сообщил коммерческий директор «ХабИнноТех» Александр Мелека. В номенклатуре производства предприятия имеются военные FPV-дроны «Пчела» (жалят противника и погибают) с расширенным диапазоном частот. Производит цех и беспилотники на основе «крыла», такие как «Заря» — имеющие более широкий функционал. Эти дроны могут служить для военных целей — ретранслировать сигнал, осуществлять разведку. Востребованы они и в гражданской жизни, могут мониторить прибрежную зону, лесной фонд, помогать в сельском хозяйстве.



Дальность полета таких БПЛА порядка 800 км, время полета 15 часов. При этом есть две модификации, на электрической тяге и и с двигателем внутреннего сгорания. Скорость полета 90 км в час, высота полета до 5 км.