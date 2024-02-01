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БГУ, БНТУ и не только: Минобразования изменило перечень вузов для зачисления без вступительных испытаний

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Министерства образования № 9 от 17 января 2024 года внесло изменения в ранее изданное Постановление Министерства № 40 от 3 февраля 2023 года «Об определении перечня учреждений высшего образования для зачисления без вступительных испытаний», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Источник: Reuters

Отныне школьники, освоившие в рамках профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов или модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в лицее БГУ, могут без вступительных испытаний быть зачислены в Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусско-Российский университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова и Полесский государственный университет. Нововведения касаются и тех абитуриентов, кто поступает в вуз на основании договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.

Вместе с тем, правила приема на определенный перечень специальностей в указанных вузах останутся неизменными. Речь идет о таких специальностях, как «Международные отношения», «Международное право», «Правоведение», «Экономическое право», «Государственное управление и право», «Востоковедение», а также специальностей, предметами профильных испытаний которых являются «Творчество» и «Физическая культура и спорт».

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

образование