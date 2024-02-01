БГУ, БНТУ и не только: Минобразования изменило перечень вузов для зачисления без вступительных испытаний

Отныне школьники, освоившие в рамках профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов или модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в лицее БГУ, могут без вступительных испытаний быть зачислены в Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусско-Российский университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова и Полесский государственный университет. Нововведения касаются и тех абитуриентов, кто поступает в вуз на основании договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.