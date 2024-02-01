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Каток с видом на Жигулевские горы откроется на ж/д платформе в Самарской области

В Самарской области с 3 февраля заработает каток на территории платформы «Волжская жемчужина».
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в субботу, 3 февраля 2024 года, на железнодорожной платформе «Волжская Жемчужина» состоится торжественное открытие уникального катка под открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской ЖД.

Ледовая площадка общей площадью 600 квадратных метров предоставит возможность насладиться катанием на коньках в живописном месте.

Каток, расположенный на пути следования пригородных поездов из Самары в Тольятти, порадует посетителей потрясающими видами на Жигулевские горы, Волгу и природные красоты национального парка Самарская Лука.

Для комфортного отдыха посетителей на территории установлен стилизованный вагон с уютными местами, микроволновой печью, термоподом и ячейками для хранения. Вагон также оборудован интерактивной зоной, позволяющей почувствовать себя машинистом. Каждый сможет дать «гудок» на отправление и включить прожектор.

Каток будет работать каждый день с 09:30 до 21:30. Организаторы напоминают, что для катания необходимо иметь собственные коньки.

туризм и отдых