Каток с видом на Жигулевские горы откроется на ж/д платформе в Самарской области

В Самарской области в субботу, 3 февраля 2024 года, на железнодорожной платформе «Волжская Жемчужина» состоится торжественное открытие уникального катка под открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской ЖД.
Ледовая площадка общей площадью 600 квадратных метров предоставит возможность насладиться катанием на коньках в живописном месте.
Для комфортного отдыха посетителей на территории установлен стилизованный вагон с уютными местами, микроволновой печью, термоподом и ячейками для хранения. Вагон также оборудован интерактивной зоной, позволяющей почувствовать себя машинистом. Каждый сможет дать «гудок» на отправление и включить прожектор.
Каток будет работать каждый день с 09:30 до 21:30. Организаторы напоминают, что для катания необходимо иметь собственные коньки.