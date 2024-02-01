Каток с видом на Жигулевские горы откроется на ж/д платформе в Самарской области

Для комфортного отдыха посетителей на территории установлен стилизованный вагон с уютными местами, микроволновой печью, термоподом и ячейками для хранения. Вагон также оборудован интерактивной зоной, позволяющей почувствовать себя машинистом. Каждый сможет дать «гудок» на отправление и включить прожектор.