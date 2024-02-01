В Краснодарском крае стартовал Год семьи 1 февраля. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Президент России объявил этот год Годом семьи и сегодня даем ему официальный старт в Краснодарском крае. Он будет посвящен самому важному в жизни каждого человека — людям, которые для нас ближе и дороже всех на свете», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что Год семьи поможет напомнить о казачьих традициях Кубани, уважении к большим и дружным семьям, профессиональным династиям.
«И все это будет способствовать укреплению традиционных ценностей, повышению престижа материнства и ответственному отношению к родительству».
Напомним, президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи на форуме «Родные-Любимые» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Семейный форум «Родные — Любимые» стал первым официальным мероприятием Года семьи.