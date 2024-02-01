Февраль в Хабаровском крае не оправдывает своё название «снежень»

Февраль из-за обилия снега, вьюг и метелей древние славяне называли «снежень». Вот и 2 февраля в Ефимов день обычно дует холодный ветер и идет снег. У нас в крае, по прогнозам синоптиков, февраль будет сухим, то есть бесснежным и безветренным. Ветры, конечно, совсем не исключены, но будут они будут редким явлением. В этот день наблюдали за поведением домашних животных: если кошка пол скребет — жди метели!