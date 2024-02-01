Февраль в Хабаровском крае не оправдывает своё название «снежень»

Февраль хоть и последний месяц зимы, но еще холодный. Вот и в Хабаровском крае 2 февраля ожидаются морозы.
Самые сильные холода — в Чегдомыне, ночью там столбик термометра опустится до −35…-37 градусов, днем -поднимется до 21…-23. В селе имени Полины Осипенко ночной фон температур −32…-34, дневной −15…-17 градусов. Комсомольск-на- Амуре тоже в плену холода, на рассвете там −29…-31, днем −17…-19 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
На самом севере температуры не такие высокие, но там ожидается сильный ветер. В Николаевске-на-Амуре ночью пройдет небольшой снег, в темное время суток температура воздуха −26…-28, в светлое −16…-18 градусов, и сильный западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. Ветер добавит холода и в Чумикане. Там все тот же колючий ветер, ночью −22…-24, днем −16…-18 градусов. В Аяне тоже задует так, что температуры ночью в — 22…-24, днем −16…-18 градусов покажутся ошибкой синоптиков.
На юге края морозы еще тоже не дают расслабиться. Ночью в Бикине −24…-26 градусов, днем −13…-15, в Вяземском на рассвете −22…-24, в послеобеденное время −14…-16 градусов. В Хабаровске 2 февраля, в пятницу ночью ожидается погода без осадков, ночью — 24…-26, днем −16…-18 градусов. В предстоящие субботу и воскресенье днем будет на пару градусов теплее.
Февраль из-за обилия снега, вьюг и метелей древние славяне называли «снежень». Вот и 2 февраля в Ефимов день обычно дует холодный ветер и идет снег. У нас в крае, по прогнозам синоптиков, февраль будет сухим, то есть бесснежным и безветренным. Ветры, конечно, совсем не исключены, но будут они будут редким явлением. В этот день наблюдали за поведением домашних животных: если кошка пол скребет — жди метели!