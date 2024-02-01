Появятся ли в Омске снегоплавильные станции

В один из декабрьских дней в Омске выпало 15,9 миллиметра снега. В одночасье город утонул в сугробах и встал в пробках. Число ДТП выросло вдвое. Январь также оказался весьма щедрым на осадки, добавив работы аварийным комиссарам и дорожным службам.
По ночам, чтобы не усложнять движение, спецтехника усиленно сгребает снег к обочинам, а вот с его вывозом явно не справляется. Проезжих полос становится меньше. Второстепенные дороги заставлены автомобилями, зажатыми высоченными снежными буртами, из-за которых просто не выбраться.
«Такую картину можно наблюдать во всех районах города. Привычные парковки оказались вне зоны доступа. Периферийные улицы сузились до одной колеи. Движение по магистралям стало менее интенсивным. Водители не хотят рисковать и гробить машины. Зато у нас заказов — хоть отбавляй», — признают омские таксисты.
По данным городского управления дорожного хозяйства и благоустройства, ежедневно в уборке улиц задействуют около двухсот единиц дорожной техники и более 230 работников. А надо в два раза больше. Поэтому приходится привлекать сторонние организации.
На сайте госзакупок размещены лоты на поиск подрядчиков по предоставлению грейдеров, самосвалов и другой спецтехники, а также на привлечение работников для уборки территорий вручную. Цена вопроса — более пятидесяти миллионов рублей. Еще сто миллионов мэрия потратит на восемь мощных автогрейдеров.
На уборку омских улиц уже вышло пять новых дорожных машин. По словам градоначальника Сергея Шелеста, в перспективе будет разработана пятилетняя программа обновления спецавтопарка.
— Городу нужна современная универсальная техника для уборки не только дорог, но и тротуаров с остановками. Также стоит задача повысить зарплату дорожным рабочим. Работа тяжелая, платить нужно адекватно, — подчеркнул Сергей Шелест.
Остается острой проблема вывоза снега. На спецполигоны с начала зимы уже отправили более 440 тысяч кубометров. Плата для сторонних организаций — девяносто рублей за кубометр. Жители частных домов по талонам окружных администраций могут это сделать бесплатно, но не торопятся. Поэтому повсюду вдоль дорог и близ домов высятся двухметровые сугробы. Сплошь и рядом снег вывозят на окраины, в лесополосы, сбрасывают на проезжую часть. Размер штрафа для граждан-нарушителей составляет две-четыре тысячи рублей, должностных лиц — в пять раз больше, для юридических — в десять. Повторное нарушение удваивает наказание. Но это омичей не останавливает.
«Суть его — в монтаже снегоплавильных установок вблизи пунктов приема жидких бытовых отходов в разных районах Омска. В этом случае снег с магистралей можно было не только оперативно принимать и плавить, но и фильтровать от мусора и твердых примесей. Полученная вода уйдет по коллектору на очистные сооружения водоканала, где дорожный сток избавится от реагентов, нефтепродуктов и прочей грязи. В результате в Иртыш будет попадать чистая вода, что в целом улучшит экологическое состояние реки», — пояснили «РГ» в пресс-службе омского водоканала.
По запросу департамента городского хозяйства специалисты посчитали: чтобы полностью справиться с проблемой утилизации грязного снега, достаточно одного комплекта установок на городской округ. Однако дальше дело не пошло. В зону ответственности водоканала уборка снега не входит, а казна все еще не готова на это раскошелиться, хотя по предварительным подсчетам расходы вполне подъемны для мегаполиса.
Между тем плавильные станции могли бы не только решить вопрос оперативной утилизации снега, но и сэкономить десятки миллионов бюджетных рублей, которые тратят на его вывоз на отдаленные полигоны. Пока же основная масса снега остается неубранной. Традиционно с наступлением весны сугробы потекут ручьем, вода зальет дороги. И ремонт, в который ежегодно власти вкладывают сотни миллионов рублей, отчасти пойдет насмарку..
Тем временем
Администрация Омска определила подрядчиков, которые ежедневно будут предоставлять 40−50 самосвалов для вывоза снега с городских улиц. На приоритетные улицы новая техника выйдет 2 февраля. Также принято решение проиндексировать зарплату дорожных рабочих на 15 процентов. Неквалифицированные кадры будут получать 35 тысяч рублей, водители и механизаторы — 50−60 тысяч.