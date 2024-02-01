Появятся ли в Омске снегоплавильные станции

Остается острой проблема вывоза снега. На спецполигоны с начала зимы уже отправили более 440 тысяч кубометров. Плата для сторонних организаций — девяносто рублей за кубометр. Жители частных домов по талонам окружных администраций могут это сделать бесплатно, но не торопятся. Поэтому повсюду вдоль дорог и близ домов высятся двухметровые сугробы. Сплошь и рядом снег вывозят на окраины, в лесополосы, сбрасывают на проезжую часть. Размер штрафа для граждан-нарушителей составляет две-четыре тысячи рублей, должностных лиц — в пять раз больше, для юридических — в десять. Повторное нарушение удваивает наказание. Но это омичей не останавливает.