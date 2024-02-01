В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Автомобильное сообщение на трассе в Ханкайском округе Приморья заблокировано для всех видов транспорта из-за снежных наносов, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
«Автомобильное сообщение нарушено с 0 по 12 километр автотрассы Михайловка — Турий Рог — Кировка в Ханкайском округе. На данный момент на участке ограничен проезд для любого вида транспорта. Сейчас занимаемся очисткой дороги от снежных наносов», — говорится в комментарии АО «Примавтодор», который приводятся в сообщении.
Отмечается, что очисткой заметенного снегом участка трассы занимается спецтехника — автогрейдер и шнекороторные снегоочистители.