В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада

«Автомобильное сообщение нарушено с 0 по 12 километр автотрассы Михайловка — Турий Рог — Кировка в Ханкайском округе. На данный момент на участке ограничен проезд для любого вида транспорта. Сейчас занимаемся очисткой дороги от снежных наносов», — говорится в комментарии АО «Примавтодор», который приводятся в сообщении.