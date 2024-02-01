В Калининградском зоопарке прорвало коллектор, пришлось закрыть вход

В Калининградском зоопарке возник провал из-за прорыва советского коллектора, аварию до сих пор ликвидируют.
Пришлось закрыть вход со стороны улицы Чайковского.
Как говорят в пресс-службе зоопарка, дату открытия входа озвучить сложно. Коммунальщики работают не первый день.
О большом провала земли рассказала директор зоопарка Светлана Соколова.
«Никто не видел, как земля внезапно провалилась и образовался вот такой нехилый провал, но даже постфактум зрелище, прямо скажу, жутковатое. Если учесть, что ранее на этом месте стояла детская площадка (демонтировали несколько лет назад в связи с окончанием срока эксплуатации), то начинают подергиваться глаз и шевелиться волосы на головы», — прокомментировала директор.
Она отметила, что коллектор проходит через всю территорию зоопарка.
Работы продолжаются.