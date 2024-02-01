Директор колледжа в Хабаровском крае получил благодарность президента России

Награду педагогу лично вручил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Минобрнауки сообщает, что Вера Аристова в системе профобразования работает уже 44 года и смогла вывести свое учебное заведение на лидерские позиции в России. В прошлом году он стал лучшим в федеральном проекте «Профессионалитет» в отрасли «Машиностроение».
«В колледже открыты 8 новых специальностей и 3 профессии. Успехи студентов и преподавателей отмечены на краевом и федеральном уровнях. Нет сомнений в ее профессионализме и особом вкладе в развитие кадровой политики», — отметил губернатор на награждении.