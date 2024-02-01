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Директор колледжа в Хабаровском крае получил благодарность президента России

Как рассказали в министерстве образования Хабаровского края, Вера Аристова, генеральный директор авиастроительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре, получила благодарность президента Российской Федерации.
Источник: Минобрнауки Хабаровского края

Награду педагогу лично вручил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Минобрнауки сообщает, что Вера Аристова в системе профобразования работает уже 44 года и смогла вывести свое учебное заведение на лидерские позиции в России. В прошлом году он стал лучшим в федеральном проекте «Профессионалитет» в отрасли «Машиностроение».

«В колледже открыты 8 новых специальностей и 3 профессии. Успехи студентов и преподавателей отмечены на краевом и федеральном уровнях. Нет сомнений в ее профессионализме и особом вкладе в развитие кадровой политики», — отметил губернатор на награждении.