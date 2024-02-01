Директор колледжа в Хабаровском крае получил благодарность президента России

Минобрнауки сообщает, что Вера Аристова в системе профобразования работает уже 44 года и смогла вывести свое учебное заведение на лидерские позиции в России. В прошлом году он стал лучшим в федеральном проекте «Профессионалитет» в отрасли «Машиностроение».