Ледяной ад. В Иркутской области пенсионерка 10 лет живет без отопления

В селе Кобляково в Братском районе Иркутской области воспитательница детсада на пенсии десять лет живёт в аварийном доме, который зимой промерзает насквозь, и безуспешно добивается переселения из аварийного жилья. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности в материале irk.aif.ru.
В минус пятьдесят без батарей
72-летняя пенсионерка Альбин Смирнова всю жизнь проработала воспитательницей в детском саду при кобляковском совхозе. В 1987 году ей представили квартиру в деревянной двухэтажке 1962 года постройки. Говорили, что временно, а потом дадут хорошую квартиру. Но, как известно, нет ничего постояннее, чем временное. Совхоз развалился и Альбина Михайловна осталась жить в ветшающем доме.
Соседи постепенно съезжали, бросая квартиры, местные власти отключали в доме отопление и воду, в 2014 году из-за аварии перекрыли отопление в квартире Альбины Смирновой, да так и не смогли восстановить. С тех пор жилище бывшей воспитательницы зимой превращается в «ледяной ад», ведь Братский район — это север области, а Кобляково — самый северный там населённый пункт. Зимой на улице могут стоять и все пятьдесят градусов мороза.
Внучка Альбины Смирновой — учительница, купить пенсионерке квартиру она не может. В холода забирает бабушку к себе в Братск, но постоянно жить там пенсионерка отказывается — не хочет стеснять семью с ребёнком, да и за дом переживает.
То, что зимовать в квартире приходится, включая в каждой комнате по три обогревателя, что нагружает старую электросеть и создаёт угрозу пожара, — не единственная проблема. С 2014 года в квартире есть только холодная вода, которая зимой бежит постоянно — иначе перемерзнут трубы. Из-за того же перемерзания на зиму пенсионерка остаётся без канализации, по углам туалета и кухни намерзают сугробы. Удобства в холодное время года заменяет ведро.
Конструкции дома разрушаются, потолок грозит рухнуть на голову, на стенах — грибок и плесень. С 2018 года дом признан аварийным.
Бывшая воспитательница годами добивается переселения: жаловалась во все инстанции, судилась. Суд постановил переселить её в 2021 году, но это решение до сих пор не выполнено.
«В прошлом году власти предлагали три варианта для переселения в Братске, но условия там — не лучше, — рассказывает внучка пенсионерки Алла Метялева. — В одном из общежитий, куда мы с представителем отдела жилищной политики и адвокатом приходили, на самих приняли за комиссию по расселению».
Так как в Кобляково квартир для переселения нет, Альбина Смирнова хочет, чтобы ей выплатили компенсацию и можно было хоть комнату в Братске купить, чтобы не замерзать. Но буквально на днях пенсионерке пришло письмо, что раньше 2025 года компенсацию ей не выплатят.
Проверить на халатность
В октябре 2023 года делом заинтересовались правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
«Ранее следователи дважды заводили дело о ненадлежащем исполнении должностными лицами администрации Братского района своих обязанностей, — рассказали “АиФ-Иркутск” в пресс-службе ведомства, — Но районная прокуратура их отменяла».
Теперь дело, вероятно, дело не закроют — оно находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Руководитель затребовал у начальника регионального управления СК Анатолия Ситникова доклад о ходе расследования, а также о причинах волокиты.
Следователи допросили сотрудников районной администрации, членов межведомственной комиссии, которая принимала решение о признании дома аварийным, глав сельских поселений, изъяли документы. Впрочем, как говорит Алла Метляева, сейчас дело возбуждено в отношении давно умершего сантехника, который когда-то отключил отопление.
«А власти, те, кто нам квартиру не давал, выходит, ни при чём?! — возмущается женщина. — Абсурд же!».
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что начали проверку, почему местная администрация не представила Альбине Смирновой жильё по договору соцнайма вопреки решению суда. Мэру района внесли представление с требованием устранить нарушения законодательства. Расследование уголовного дела о халатности ведомство держит на контроле.
Также Следственный комитет обратился к губернатору Иркутской области с просьбой принять меры для решения жилищного вопроса Альбины Смирновой.
Пока же Альбина Михайловна вынуждена даже из комнаты на кухню выходить в куртке и зимних сапогах.
«Невозможно так жить, нечеловеческие условия!» — говорит пенсионерка.