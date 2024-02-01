Ледяной ад. В Иркутской области пенсионерка 10 лет живет без отопления

То, что зимовать в квартире приходится, включая в каждой комнате по три обогревателя, что нагружает старую электросеть и создаёт угрозу пожара, — не единственная проблема. С 2014 года в квартире есть только холодная вода, которая зимой бежит постоянно — иначе перемерзнут трубы. Из-за того же перемерзания на зиму пенсионерка остаётся без канализации, по углам туалета и кухни намерзают сугробы. Удобства в холодное время года заменяет ведро.