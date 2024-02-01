Жителям края стоит ожидать хороший, теплый февраль

«В центральный районах на ближайший период до 7 февраля: 2—3 февраля сохранятся морозы до −30 в ночное время, в частности это касается северной и восточной части центральных районов. В западной части будут самые теплые ночи −10 −15 градусов. Самые теплые дни ожидаются 5—7 февраля . Также будет и в южных районах, за исключение равнинных территорий. В этот период ожидаются умеренные осадки, небольшой снег. В северных районах похожая ситуация, грядет потепление. Например, в Туруханском районе к 6—7 февраля прогнозируется −5−10 градусов и местами −15−20. В целом по всей территории ожидается потепление. Пик теплой погоды ожидается в конце первой декады февраля», — подытожил Дмитрий Ульянов.