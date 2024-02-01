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Жителям края стоит ожидать хороший, теплый февраль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция на тему «Прогноз погоды и ЧС на февраль 2024 года, в которой принял участие ведущий синоптик гидрометцентра ФГБУ “Среднесибирское УГМС” Дмитрий Ульянов.
Сейчас в Сакраменто: +12° 6 м/с 88% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: Кадр из трансляции

«Начало месяца до 3 числа температурный фон ожидается ниже климатического, далее около и выше климатического, т.е. стоит ожидать хороший теплый февраль. Среднемесячная температура ожидается на 1−1,5 градуса выше климатической, особенно выделяется период с 6 по 14 февраля. В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление. На 4 февраля прогнозируется небольшой снег, ветер усилится в дневное время до 7−12 м/с. Ночью температура будет −14 −16 градусов, днем −5 −7 градусов», — сообщил синоптик.

Также Дмитрий Ульянов отметил, что с 5 числа усилится ветер, в Красноярске ожидаются порывы 5−10 м/с, но не исключено, что они усилятся до 15−18 м/с. Температура днем 0, −2, данная температура продержится до 7 февраля.

«В центральный районах на ближайший период до 7 февраля: 2—3 февраля сохранятся морозы до −30 в ночное время, в частности это касается северной и восточной части центральных районов. В западной части будут самые теплые ночи −10 −15 градусов. Самые теплые дни ожидаются 5—7 февраля. Также будет и в южных районах, за исключение равнинных территорий. В этот период ожидаются умеренные осадки, небольшой снег. В северных районах похожая ситуация, грядет потепление. Например, в Туруханском районе к 6—7 февраля прогнозируется −5−10 градусов и местами −15−20. В целом по всей территории ожидается потепление. Пик теплой погоды ожидается в конце первой декады февраля», — подытожил Дмитрий Ульянов.