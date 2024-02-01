Жителям края стоит ожидать хороший, теплый февраль

«Начало месяца до 3 числа температурный фон ожидается ниже климатического, далее около и выше климатического, т.е. стоит ожидать хороший теплый февраль. Среднемесячная температура ожидается на 1−1,5 градуса выше климатической, особенно выделяется период с 6 по 14 февраля. В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление. На 4 февраля прогнозируется небольшой снег, ветер усилится в дневное время до 7−12 м/с. Ночью температура будет −14 −16 градусов, днем −5 −7 градусов», — сообщил синоптик.
Также Дмитрий Ульянов отметил, что с 5 числа усилится ветер, в Красноярске ожидаются порывы 5−10 м/с, но не исключено, что они усилятся до 15−18 м/с. Температура днем 0, −2, данная температура продержится до 7 февраля.
«В центральный районах на ближайший период до 7 февраля: