Цены на яйца в Иркутской области стабилизировались

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, сейчас средняя цена за десяток куриных яиц в Иркутской области составляет 128 рублей 31 копейку. Это всего на 0,76% выше, чем неделей ранее. Из всех городов Приангарья, где Иркутскстат ведёт мониторинг цен, больше всего за неделю десяток яиц подорожал в Иркутске: на 1,33%, до средней цены в 123 рублей 26 копеек.
Не изменились за неделю цены на яйца в Ангарске, Зиме и Усть-Илимске. Там средняя стоимость за десяток как и неделей ранее зафиксирована на уровне 130,17 рублей, 109,51 рублей и 123,84 рубля соответственно.
В Братске цены на десяток куриных яиц за неделю выросли незначительно: всего на 0,77% до 138 рублей 40 копеек. В Тайшете поднялись на 1,28% — до 139 рублей 70 копеек.
Цены на яйца по всей России начали резко дорожать осенью прошлого года. Специалисты объясняли это повышением себестоимости производства продукции, возросшими транспортными расходами и увеличенным спросом. В Братске куриные яйца за 2023 год подорожали на 46%. В начале 2024 года цены на яйца в регионе начали снижаться примерно на несколько процентов каждую в неделю.