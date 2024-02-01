Цены на яйца в Иркутской области стабилизировались

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, сейчас средняя цена за десяток куриных яиц в Иркутской области составляет 128 рублей 31 копейку. Это всего на 0,76% выше, чем неделей ранее. Из всех городов Приангарья, где Иркутскстат ведёт мониторинг цен, больше всего за неделю десяток яиц подорожал в Иркутске: на 1,33%, до средней цены в 123 рублей 26 копеек.